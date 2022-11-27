



Полиция требовала рассмотреть дело убийцы Юрия Волкова за закрытыми дверями



Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Авиал Гликман опубликовал возмущенный твит в связи с отношением полиции к расследованию дела об убийстве Юрия Волкова в Холоне.



Гликман пишет: “Полиция требовала провести слушания за закрытыми дверями по вопросу продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве в Холоне, чтобы защитить подозреваемого. Да Да. Чтобы защитить его. Просто стыд и позор. Совершенно искаженное отношение”.