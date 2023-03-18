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Полиция разделяет противников и сторонников реформ в Ашдоде
18.03.2023 20:44 Аркадий Бочаровский

Полиция разделяет противников и сторонников реформ в Ашдоде


В Ашдоде проходит демонстрация сторонников реформы, а через дорогу - демонстрация противников. 
  
Противников пришло столько же, сколько и каждую неделю, позже ожидается приезд Яира Лапида.

Со стороны сторонников прибыло несколько сотен демонстрантов, это первая суббота, когда организуется демонстрация (среди организаторов было отмечено разочарование). 

Член Кнессета Альмог Коэн должен прибыть позже сегодня вечером для выступления.

Противников и сторонников реформ разделяет полиция.

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