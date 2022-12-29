



Полиция расследует поджоги минибусов в Галилее



Полиция Израиля начала расследование инцидента с поджогом микроавтобусов в Галилеи в трех разных местах (Рама, Салама и Шазор).



На горячую линию полиции 100 поступило сообщение об инциденте с поджогом микроавтобуса в Кфар-Рама, поджогом двух микроавтобусов в Кфар-Саламе и поджогом двух микроавтобусов и автобуса в Кфар-Шазор. Предварительное расследование инцидента показало, что микроавтобусы принадлежат транспортной компании жителя Галилеи. На данном этапе изучаются все направления расследования.

