



Полиция прорвала блокаду, Сара Нетаниягу бежала с Кикар Ха Медина

Тысячи демонстрантов протестовали вчера ночью у парикмахерской на Кикар Ха Медина, где находилась жена премьер-министра Сара Нетаниягу - и ей не позволяли уйти. Сотни полицейских заблокировали вход в парикмахерскую, а для усиления охраны туда была направлена конная полиция. В попытке разогнать демонстрацию начались столкновения между полицией и демонстрантами. Более чем через три часа Нетаниягу была вызволена из парикмахерской сотрудниками подразделения личной охраны "Маган" при канцелярии премьер-министра.



אספסוף ערב רב במצור על המספרה בה נמצאת שרה נתניהו.

רק מדמיין מה היה קורה במהדורות אם מפגיני ימין היו לוכדים אשת פוליטיקאי מהשמאל.

מקווה לטובתכם שהיא תחזור הביתה ללא פגע ולו הקטן ביותר, אתם לא תעמדו במחיר "השיבוש" שאנחנו נגרום לכם לשלם. pic.twitter.com/mG0eo2gHMR — גיא לוי Guy levy (@levyguy77) March 1, 2023

המטורללים במצור על המספרה בה נמצאת שרה נתניהו.

מבין שב2023 אפשר לפגוע באשת ראש ממשלה. pic.twitter.com/pekvLhUhxJ — Igal Malka - 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) March 1, 2023

Демонстрация началась после того, как некоторые демонстранты узнали жену премьер-министра Сару Нетаниягу в парикмахерской на Кикар Ха Медина и решили протестовать возле нее - в то время как ее охранники стояли между ними. Там собрались тысячи протестующих, и некоторые из них хотели помешать ей уйти: "Ей не позволят покинуть парикмахерскую". Демонстранты пришли с мегафонами и израильскими флагами и скандировали у парикмахерской "Позор", "Пусть сгорит твое лицо". Шторы парикмахерской были задернуты, и жену премьер-министра не было видно.На Кикар Ха Медина были вызваны сотни полицейских и конная полиция, которые призвали протестующих покинуть место событий в попытке спасти Нетаниягу. В какой-то момент крупные силы оттеснили протестующих и позволили жене премьер-министра выбраться из парикмахерской в колонне уцелевших автомобилей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере после спасения: "Сара, любимая жена, рад, что ты вернулась домой целой и невредимой. Анархия должна прекратиться - она может стоить человеческих жизней".Премьер-министр Нетаниягу осудил протестующих во время осады парикмахерской: "Активисты анархии во главе с Лапидом продолжают переходить красные линии. Прямо сейчас они преследуют и угрожают моей жене в Тель-Авиве. Я призываю Лапида и оппозицию немедленно прекратить это и осудить этот беспрецедентный позорный акт".Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир атаковал в Твиттере: "Группа привилегированных анархистов, которые не могут смириться с обидным поражением на выборах и потерей власти, беспокоятся о жене премьер-министра, и к черту свободу передвижения. Демократия, черт возьми. Поддержите полицию, чтобы она действовала быстро и столько, сколько нужно, чтобы защитить ее жизнь".