Полиция прорвала блокаду, Сара Нетаниягу бежала с Кикар Ха Медина
Тысячи демонстрантов протестовали вчера ночью у парикмахерской на Кикар Ха Медина, где находилась жена премьер-министра Сара Нетаниягу - и ей не позволяли уйти. Сотни полицейских заблокировали вход в парикмахерскую, а для усиления охраны туда была направлена конная полиция. В попытке разогнать демонстрацию начались столкновения между полицией и демонстрантами. Более чем через три часа Нетаниягу была вызволена из парикмахерской сотрудниками подразделения личной охраны "Маган" при канцелярии премьер-министра.
Демонстрация началась после того, как некоторые демонстранты узнали жену премьер-министра Сару Нетаниягу в парикмахерской на Кикар Ха Медина и решили протестовать возле нее - в то время как ее охранники стояли между ними. Там собрались тысячи протестующих, и некоторые из них хотели помешать ей уйти: "Ей не позволят покинуть парикмахерскую". Демонстранты пришли с мегафонами и израильскими флагами и скандировали у парикмахерской "Позор", "Пусть сгорит твое лицо". Шторы парикмахерской были задернуты, и жену премьер-министра не было видно.
На Кикар Ха Медина были вызваны сотни полицейских и конная полиция, которые призвали протестующих покинуть место событий в попытке спасти Нетаниягу. В какой-то момент крупные силы оттеснили протестующих и позволили жене премьер-министра выбраться из парикмахерской в колонне уцелевших автомобилей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере после спасения: "Сара, любимая жена, рад, что ты вернулась домой целой и невредимой. Анархия должна прекратиться - она может стоить человеческих жизней".
Премьер-министр Нетаниягу осудил протестующих во время осады парикмахерской: "Активисты анархии во главе с Лапидом продолжают переходить красные линии. Прямо сейчас они преследуют и угрожают моей жене в Тель-Авиве. Я призываю Лапида и оппозицию немедленно прекратить это и осудить этот беспрецедентный позорный акт".
Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир атаковал в Твиттере: "Группа привилегированных анархистов, которые не могут смириться с обидным поражением на выборах и потерей власти, беспокоятся о жене премьер-министра, и к черту свободу передвижения. Демократия, черт возьми. Поддержите полицию, чтобы она действовала быстро и столько, сколько нужно, чтобы защитить ее жизнь".