



Полиция прокомментировала ограничения на церемонию схождения "Благодатного огня"

Полиция Израиля опубликовала заявление на английском языке в ответ на обвинения Греческой православной церкви в том, что введенные полицией ограничения на запланированную на субботу церемонию схождения Благодатного огня нарушают свободу вероисповедания христиан.



Церковь осудила ограничение в 1800 человек в иерусалимском храме Гроба Господня как "деспотичное" и "неразумное".



Полиция заявляет, что это ограничение - не их инициатива, а является "необходимым требованием безопасности", установленным инженером по технике безопасности для предотвращения потенциально смертельной давки, напоминающей ту, которая произошла несколько лет назад во время еврейского паломничества на горе Мерон, где погибло 45 человек.



Полиция Израиля будет следить за выполнением указаний инженера по безопасности и ожидает сотрудничества со стороны руководителей и администраций церквей.



“Основная обязанность полиции - обеспечить безопасность всех участников, одновременно разрешив свободу вероисповедания. Полиция вложила много ресурсов и проделала большую подготовительную работу для успешного и безопасного проведения мероприятия“, - сказано в заявлении полиции.

