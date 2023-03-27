



Полиция: под Кнессетом протестуют около 100 тысяч человек

Днем, 27 марта, под зданием Кнессета собралось уже около 100 тысяч протестующих против правовой реформы.



Такую оценку провела полиция Израиля.



Уточняется, что Коби Шабтай находится в штаб-квартире в Иерусалиме и постоянно получает обновленную информацию о ситуации.



По его словам, в последние часы количество правоохранителей в израильской столице было увеличено для поддержания порядка, обеспечения безопасности и урегулирования дорожного движения, чтобы обеспечить свободу протеста десяткам тысяч демонстрантов в районе Кнессета.



"Были арестованы три три человека по подозрению в беспорядках и нападении на полицейских", - подчеркнул Шабтай.По его словам, несколько основных дорог были заблокированы демонстрантами. В настоящее время полиция пытается разогнать толпу, чтобы разблокировать автомагистрали.