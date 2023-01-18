



Полиция перестанет использовать водометы на протестах по требованию Бен-Гвира

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал полиции воздержаться от использования водометов на демонстрациях харедим, сообщил во вторник 13 канал. Согласно сообщению, руководители израильской полиции заявили, что в этой директиве есть логика, и поэтому использование водометов на демонстрациях, проводимых харедим и жителями Иудеи и Самарии, будет прекращено, как это было сделано в демонстрации на улице Бальфур в Иерусалиме полтора года назад и протесты против правовой реформы в Тель-Авиве.



Поворотный момент для Бен-Гвира наступил в понедельник во время демонстраций харедим на улице Геула в Иерусалиме, когда было задокументировано применение полицией насилия против демонстрантов. Когда местные полицейские силы были готовы использовать водометы в этой демонстрации, министр приказал расследовать, почему против демонстрантов было применено насилие, что в конечном итоге привело к тому, что водометы были изъяты из употребления.



Министр получил обещание от руководства полиции, что они больше будут использовать этот инструмент только в крайнем случае, в ситуациях, угрожающих жизни.