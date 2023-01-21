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Полиция оштрафовала британского премьера
21.01.2023 10:36 Алина Груднева

Полиция оштрафовала британского премьера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

По данным ВВС, это случилось 20 января.

Штраф выписан Сунаку за то, что тот ехал в машине с непристегнутым ремнем безопасности в графстве Ланкашир. Его подловили на нарушении, когда он снимал видео, сидя на заднем сидении.

Офис британского премьера извинился за это. Уточняется, что Сунак отстегнул ремень всего на несколько минут. В Британии штраф за такое нарушение составляет 100 фунтов стерлингов, если его выписали на месте. Если же дело попадает в суд, размер взыскания составляет 500 фунтов.

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