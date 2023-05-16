



Полиция незаконно использовала Pegasus в расследовании налоговых преступлений



Газета Калькалист сообщает о том, что полиция использовала современные кибер-средства для расследования против лиц, подозреваемых в налоговых преступлениях.



Из сводки оперативной информации, которую прокуратура передала адвокату бизнесмена Ахмеда Касаса, следует, что, вопреки закону, с его мобильного устройства была извлечена информация, которую полиция отказывается раскрывать. Касас - по данным прокуратуры, финансист криминального клана Джейруши - обвиняется в правонарушениях, связанных с подоходным налогом, НДС и вымогательством. По этому же делу проходит брат бывшего президента Израиля Моше Кацава.



Полиция впервые признает, что использовала наступательные киберпрограммы, такие как Pegasus NSO, против граждан - в том числе по подозрению в налоговых преступлениях.



Согласно оперативной сводке, мобильный телефон Касаса, которому позже было предъявлено обвинение в налоговых преступлениях и вымогательстве, был прослушан полицией в конце 2021 года и из него были извлечены материалы. Как говорится в юридическом заключении генеральной прокуратуры от 2018 года, тайное извлечение информации из мобильного телефона является тайным обыском, который запрещен законом.



Ходатайство, поданное адвокатами Касаса, адвокатом Шмуликом Кляйном, Яки Каном и Дарьей Голдин, о получении информации, полученной в нарушение закона, было отклонено в марте этого года судьей Даной Амир из окружного суда Тель-Авива. Это было сделано на том основании, что информация не имеет отношения к защите обвиняемого.



Согласно сводке оперативной информации, предоставленной адвокатам Касаса, в период с 5.10.21 по 2.11.21 в его смартфоне работала шпионская программа, а информация, хранящаяся на мобильном телефоне, была извлечена. Извлеченная информация не была подробно описана в сводке разведданных. "Система выполнила определенные действия, - говорится в нем, - которые, помимо прослушки, включают в себя получение дополнительной информации, которая хранилась на телефоне Ахмеда Касаса."



Ордер на прослушивание телефона Касаса, который, как выяснилось позже, был использован вопреки закону для получения доступа к его мобильному телефону в форме обыска под прикрытием, был подписан вице-президентом Центрального округа в Лоде в соответствующий период Яковом Шепсером.



Как недавно признала заместитель юридического советника правительства адвокат Амит Марари на слушаниях в Кнессете, с тех пор как шпионские программы, такие как Pegasus NSO, были введены в полицейское пользование в 2015 году без законодательного акта, была снята информация с телефонов 1086 граждан.