



Полиция не собиралась предъявлять обвинений в убийстве напавшему на Юрия Волкова

Подозреваемый в нанесении фатального ножевого ранения Юрию Волкову на перекрестке Эйлат в Холоне был доставлен утром 25 ноября в окружной суд Тель-Авива, рассмотревшему вопрос о продлении срока его содержания под стражей.



Представитель полиции попросил продлить срок содержания подозреваемого под стражей на 15 дней. Полиция первоначально не предъявила ему обвинений в убийстве. Лишь после волны общественного негодования ему было предъявлено обвинение в убийстве - вместо убийства по неосторожности, о котором полицейские говорили ранее.



Другие правонарушения, которые полиция приписывает подозреваемому, - это заговор с целью совершения преступления, препятствование правосудию и неоказание помощи. На данный момент имя и личность подозреваемого пока не разглашаются.



Утром полиция не сообщила семье Волкова о решении не предъявлять ему обвинения в убийстве. Дарья, его дочь, впервые узнала об этом в разговоре с корреспондентом 12-го канала сказала: "Мы не будем молчать, этот человек совершил убийство, и мы будем бороться против этого решения". Семья также заявила, что "хорошо еще, что полиция не утверждает, что убийца пришел приласкать покойного Юрия. Если речь не идет об убийстве, то государство Израиль можно закрывать. Убийца невинного человека должен гнить в тюрьме до конца своих дней. Мы призываем нового министра внутренней безопасности лично заняться этим делом и сделать его флагманским делом полиции Израиля, которое будет символизировать возвращение безопасности на улицы Государства Израиль."



Во время слушаний следователь сказал адвокату подозреваемого: "У нас достаточно подозрений против подозреваемого, чтобы продлить срок его содержания под стражей". Следователь также отметил, что "патологоанатомический отчет еще не завершен, мы пока не знаем, каким острым предметом он был заколот".







