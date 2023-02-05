



Полиция начала расследование подстрекательства против Нетаниягу



Полиция Израиля начала расследование подстрекательских высказываний подполковника Зеева Раза, заявившего, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “заслужил смерти”.



Полиция выпустила заявление следующего содержания: "В связи со значительным увеличением числа высказываний, содержащих подстрекательство, причинение вреда и угрозы в адрес общественных деятелей, комиссар полиции, Яаков Шабтай, и генерал Игаль Бен Шалом, приняли решение, что любая публикация такого рода в социальных сетях и СМИ будет расследоваться полицией Израиля".



В заявлении также говорится: "Полиция Израиля будет проявлять нетерпимость к подстрекательским публикациям любого рода, и против любого, кто публикует или выражается в угрожающей и подстрекательской манере с целью нанесения вреда общественным деятелям, будет начинаться расследование в рамках предупреждения, и если выяснится, что он совершил уголовное преступление, против него будет выдвинуто обвинение".



Глава ШАБАКа Ронан Бар сегодня вечером беседовал с начальником полиции. В разговоре Бар отметил, что "в последние дни было выявлено увеличение объема и тяжести публичных заявлений, с акцентом на социальные сети, которые содержат призывы к нанесению физического вреда и насильственным действиям против премьер-министра и других избранных должностных лиц".



"Было решено, что правоохранительная система будет проводить политику нулевой терпимости по отношению к тем, кто подстрекает к насилию или призывает к причинению вреда отдельным лицам и избранным должностным лицам, а также к тем, кто призывает к причинению вреда демонстрантам. Право на демонстрации и протесты - законное и важное право в демократической стране, и наряду с ним было бы правильно уточнить, что призывы к причинению вреда и насилию находятся вне законного дискурса", - говорится в заявлении ШАБАКа.



Генеральная прокуратура заявила: "Мы без колебаний санкционируем уголовное расследование в случаях заявлений, выходящих за рамки свободы слова".