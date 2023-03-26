



Полиция изъяла чучело Эрдогана на антитурецкой демонстрации в Хельсинки

Перед зданием посольства Турции в Хельсинки в субботу состоялась антитурецкая демонстрация, во время которой правоохранители изъяли чучело турецкого президента Эрдогана.



Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.



Демонстрация началась в центре Хельсинки на Сенатской площади, откуда ее участники прошли маршем к посольству Турции. По оценкам полиции, в ней приняли участие менее ста человек.



Демонстрация организована сообществом под названием Rise Up for Rojava. Полиция вмешалась и забрала у протестующих чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Полиция считает, что целью действий демонстрантов была дискредитация президента Турции", - пояснил инспектор Эса Пеннанен из полиции Хельсинки.

По его словам, по инциденту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Оскорбление чести и достоинства".



В Финляндии существует конституционное право на проведение демонстраций. В то же время действия, подпадающие под признаки оскорбления чести и достоинства, запрещены законом.



В целом, по словам полиции, демонстрация прошла спокойно, и она продолжилась после изъятия чучела. Одного человека оштрафовали за то, что он подошел слишком близко к турецкому посольству.



