



Полиция изъяла 400 единиц незаконного оружия на севере Израиля с начала года

В северном округе израильской полиции с начала года было изъято около 400 единиц различного оружия, сообщил представитель полиции в воскресенье.



Из 400 единиц изъятого оружия 279 единиц огнестрельного оружия, из них 162 пистолета и 117 винтовок. Полиция также конфисковала 90 гранат и 28 других взрывных устройств.



На выходных полиция заявила, что изъяла шесть единиц оружия в Нахфе и Кфар-Кане: два пистолета-пулемета типа Карло, два пистолета, две винтовки М-16 и боеприпасы различного калибра.



Полиция заявила, что они увеличили свое присутствие в этом районе из-за беспорядков в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам. По данным Инициатив Авраама, к 25 июня 106 израильских арабов были убиты. Подавляющее большинство было застрелено из нелегального оружия.



Полиция Израиля заявила в воскресенье, что борьба с преступностью является их главным приоритетом. "Многие силы развернуты на местах открыто и тайно с целью предотвращения и выявления преступлений, — говорится в заявлении полиции. - Мы серьезно относимся к случаям насилия и будем продолжать вкладывать ресурсы, силы и средства в борьбу с преступностью на благо личной безопасности граждан".



Полиция также заявила в воскресенье, что в выходные дни они провели интенсивные операции против незаконного оружия, используемого бедуинской общиной в Негеве. Oсновное внимание уделялось "обнаружению тех, кто владеет и использует оружие в бою в нарушение закона, цели операции заключались в предотвращении стрельбы и насильственных инцидентов, которые происходят в контексте преступного насилия со стороны субъектов в арабском сообществе".



Полиция провела обыски рядом с домами семей, причастных к стрельбе. Были изъяты винтовка М-16 и пистолет ФН, задержаны трое подозреваемых.





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