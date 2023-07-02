



Полиция Израиля изучит беспорядки во Франции





Полиция Израиля изучит беспорядки, вспыхнувшие во Франции, чтобы узнать, как они развивались, сообщил представитель полиции, показывая опасения, что Израиль может столкнуться с аналогичными беспорядками.



Израильская полиция считает, что может извлечь уроки из опыта Франции на фоне опасений, что страна есть риск беспорядков на уровне тех, что потрясли страну в мае 2021 года.



На совещании в воскресенье утром начальник полиции Коби Шабтай поручил руководителям оперативных отделов, отделов разведки и внешних связей “изучить, что привело к протестам и крайней реакции французских демонстрантов, каковы были приказы полиции, как они действовали перед событием, которое привело к протесту, и что именно во время протестов привело к насильственным беспорядкам по всей Франции”.



Назначение ультраправого политика на пост министра национальной безопасности, ответственного за полицию, вызвало опасения по поводу усиления напряженности между полицейскими и израильскими арабами.



Полиция также столкнулась с проблемами в связи с возобновлением массовых протестов против плана правительства по перестройке судебной системы. В ряде случаев аресты протестующих приводили к массовым демонстрациям у полицейских участков.



Во Франции были задержаны более 3000 человек. Массовое развертывание полиции приветствовали некоторые напуганные жители и владельцы магазинов, но это еще больше разочаровало тех, кто считает поведение полиции основой нынешнего кризиса во Франции.