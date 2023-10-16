



Полиция Израиля расширяет программу дежурных отрядов по всей стране

Полиция Израиля расширит использование резервных отрядов экстренной помощи в городах по всей стране. Об этом заявил в понедельник, 16 октября, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



Это решение расширяет предыдущее постановление о создании отрядов добровольцев в других районах, которым угрожают террористы, например.



В рамках расширения полиция Израиля создаст около 347 новых резервных отрядов, состоящих из 13 200 полицейских-добровольцев.