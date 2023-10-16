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Полиция Израиля расширяет программу дежурных отрядов по всей стране
16.10.2023 14:23 Наталья Богинская

Полиция Израиля расширяет программу дежурных отрядов по всей стране

Полиция Израиля расширит использование резервных отрядов экстренной помощи в городах по всей стране. Об этом заявил в понедельник, 16 октября, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Это решение расширяет предыдущее постановление о создании отрядов добровольцев в других районах, которым угрожают террористы, например.

В рамках расширения полиция Израиля создаст около 347 новых резервных отрядов, состоящих из 13 200 полицейских-добровольцев.

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