



Полиция Израиля планирует применять боевые патроны в военное время

Полиция и Министерство национальной безопасности добиваются изменения правил применения боевых патронов для разгона участников беспорядков в военное время, говорится в сообщении, опубликованном в среду, в частности, из-за опасений, что демонстранты - арабы могут перекрыть дороги, по которым в будущем пройдут армейские колонны.



Согласно сообщению издания Кан, этот вопрос обсуждался в связи с тем, что власти в последние месяцы анализировали уроки, которые можно извлечь из нескольких дней столкновений в городах со смешанным арабско-еврейским населением в мае 2021 года, которые происходили одновременно с 11-дневной войной Израиля с Газой, известной в Израиле как операция "Хранитель стен".



Как утверждают источники Кан, обсуждение проходило между комиссаром полиции Коби Шабтаем и генеральным директором министерства Шломо Бен Элиягу, который недавно покинул свой пост.



По словам полицейских, они опасаются, что в случае будущей войны на северной или южной границе арабские израильтяне могут перекрыть дороги, чтобы помешать военным колоннам добраться до места назначения.



Полиция и министерство еще не определились с изменениями в этом правиле, а также с тем, кто будет иметь право давать разрешение на применение боевых патронов, говорится в отчете.



По словам Кан, руководящий комитет, созданный для выработки рекомендаций по созданию Национальной гвардии - силы, которую министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир предложил задействовать во время беспорядков, - также подготовил рекомендации по смягчению правил применения боевого оружия в условиях чрезвычайного положения.