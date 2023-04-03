



Полиция Иерусалима завершила подготовку к Песаху

Полиция Иерусалимского округа Израиля завершила подготовку к Песаху и пасхальным праздникам и будет работать над обеспечением свободы вероисповедания и безопасности жителей города.



Тысячи полицейских из округа Иерусалима будут работать с офицерами пограничной полиции, волонтерами и подкреплениями по всему городу.

В этом году Песах, Пасха и Рамадан совпадают. Полиция будет помогать регулировать автомобильное и пешеходное движение.



Священническое благословение, которое происходит в промежуточные дни Песаха, состоится утром 9 апреля. Полиция активизирует свои силы в Старом городе и близлежащих районах.



"Мы призываем общественность уважать праздники и других людей, праздновать, молиться, путешествовать и соблюдать святость и радость праздников в соответствии с законом и подчиняться указаниям сотрудников полиции. В отношении любого, кто воспользуется праздниками для агрессивного поведения или подстрекательства к насилию, будут применяться все имеющиеся в нашем распоряжении средства, - заявили в полиции. - Вместе мы сможем обеспечить нормальное, безопасное проведение праздников, сохранив при этом уникальную ткань жизни в городе Иерусалиме".





