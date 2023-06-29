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Полиция готовится к масштабным протестам
29.06.2023 21:39 Алина Груднева

Полиция готовится к масштабным протестам

Полиция готовится к массовым акциям протеста против правовой реформы в эти выходные и в начале следующей неделе.

Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".

Ожидается, что на предстоящих демонстрантов будет большая явка в ожидании продолжения законодательных процессов.

По данным полиции, никаких "сюрпризов" в ходе акций протеста не ожидается, несмотря на, что сегодня без предупреждения вновь было перекрыто шоссе Аялон в Тель-Авиве.

По прогнозу, в понедельник демонстранты заблокируют международный аэропорт Бен-Гурион. Также протесты должны провести друзы на Голанах, устроившие ранее беспорядки из-за строительства ветряных турбин. На север Израиля будут направлены сотни офицеров полиции в эти выходные.

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