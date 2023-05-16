



Полиция готовится к любым ситуациям во время Марша флагов в Иерусалиме

Полиция Иерусалима интенсивно готовится к Маршу флагов в честь Дня Иерусалима в этот четверг, включая учения на случай ракетного обстрела из Газы, хотя такое нападение маловероятно.



Сообщается, что более 2000 полицейских будут охранять мероприятие вместе с более чем тысячей других сотрудников службы безопасности.



Марш, организованный правыми и религиозными организациями, как обычно, начнется в центре Иерусалима, войдет в Старый город Иерусалима от Дамасских ворот в Мусульманском квартале и продолжится в сторону Еврейского квартала и завершится на площади Стены плача.



Центральные улицы города будут перекрыты во время марша в четверг днем, а общественный транспорт будет перенаправлен на альтернативные маршруты.



Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман ясно дает понять, что процессия не посетит Храмовую гору и что израильские флаги не будут разрешены на этом месте.



Отвечая на вопрос о возможном ракетном обстреле Иерусалима из Газы во время мероприятий, посвященных Дню Иерусалима, Тургеман говорит, что полиция готовится ко всем ситуациям, включая ракетный обстрел.



Однако позже полиция уточнила, что в настоящее время ракетный обстрел не считается главной угрозой.



