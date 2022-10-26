"Полиция готова ко дню выборов"
Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел оценку ситуации в преддверии дня выборов.
Напомним, что выборы состоятся 1 ноября.
"У меня сложилось впечатление, что полиция оптимально подготовлена ко дню выборов", — сказал Бар-Лев.
По его словам, полиция готова быстро реагировать и пресекать любые попытки нанесения ущерба общественному порядку.
"Мы не допустим никаких попыток насильственных действий, запугивания работников избирательных участков и избирателей и срыва результатов выборов", - добавил он.