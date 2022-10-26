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"Полиция готова ко дню выборов"
26.10.2022 17:45 Алина Груднева

"Полиция готова ко дню выборов"

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел оценку ситуации в преддверии дня выборов.

 
Напомним, что выборы состоятся 1 ноября.
 
"У меня сложилось впечатление, что полиция оптимально подготовлена ​​ко дню выборов", — сказал Бар-Лев. 
 
По его словам, полиция готова быстро реагировать и пресекать любые попытки нанесения ущерба общественному порядку. 
 
"Мы не допустим никаких попыток насильственных действий, запугивания работников избирательных участков и избирателей и срыва результатов выборов", - добавил он.

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