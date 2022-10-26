



"Полиция готова ко дню выборов"

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел оценку ситуации в преддверии дня выборов.

Напомним, что выборы состоятся 1 ноября.

"У меня сложилось впечатление, что полиция оптимально подготовлена ​​ко дню выборов", — сказал Бар-Лев.

По его словам, полиция готова быстро реагировать и пресекать любые попытки нанесения ущерба общественному порядку.

"Мы не допустим никаких попыток насильственных действий, запугивания работников избирательных участков и избирателей и срыва результатов выборов", - добавил он.