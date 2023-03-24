



Полиция эвакуировала Симху Ротмана из окруженного протестующими дома

Сотни демонстрантов, выступающих против пересмотра судебной системы, окружили дом в Рамат-ха-Шароне, в котором в четверг вечером председатель Комитета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман встречался с президентом IT-компании Payoneer Ювалем Талем. Об этом сообщает Ynet.



Для эвакуации депутата с места происшествия были вызваны силы безопасности. Протестующие на месте происшествия скандировали, обращаясь к Ротману: “Трус, иди домой!”



Еще одна акция протеста с участием десятков демонстрантов также произошла в ту же ночь перед домом министра обороны Йоава Галанта в мошаве Амикам. Полиция не позволила им приблизиться к дому министра.

