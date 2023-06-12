



Полиция - часть проблемы арабского сектора, а не ее решение

Преступность в арабском обществе - это слишком для полиции Израиля. Данное мнение приводит издание Israel Hayom.



Как отмечает издание, полиция знает, как быть сильной и эффективной против демонстрантов, как стрелять, убивать и арестовывать их, как обеспечить безопасность при сносе незаконно построенных домов или арестовать человека, подозреваемого в домашнем насилии. Но когда дело доходит до войны с преступностью, это часть проблемы, а не часть решения.



Israel Hayom отмечает, что арабы уже давно поняли, что государство не только отказалось от них, но даже не хочет видеть их в качестве граждан второго сорта. Это не только из-за закона о национальном государстве, но и из-за отчуждения правительства по отношению к одной пятой части своих граждан.



Продолжающаяся волна преступности в арабском секторе привела к некоторым мрачным выводам. Главный из них заключается в том, что государство скорее будет бороться с арабами, чем защищать их. Не раз высокопоставленные полицейские говорили, что некоторые лидеры арабской преступности имеют связи с сотрудниками службы безопасности, которые в обмен на информацию оказывают им поддержку или воздерживаются от исполнения закона против них.



Таким образом, страна не заинтересована в том, чтобы искоренить преступность в арабском обществе.



