



Полиция более 1000 раз заражала телефоны программой Pegasus

Прошло восемь месяцев после того, как была создана группа под руководством заместителя юридического советника правительства Амит Марари, для расследования по требованию газеты "Калькалист" применения средств электронного слежения полицией.



Комиссия опубликовала свой окончательный отчет о незаконном использовании полицией наступательных киберсредств, таких как Pegasus, и 13 марта впервые собралась на обсуждение выводов в комиссии Кнессета по законодательству, конституции и праву по просьбе нескольких членов Кнессета, включая Гилада Кариба, Карин Эльхарар и Матана Кахану.



В ходе бури, поднявшейся во время обсуждения, которое продолжалось около двух часов, с острыми вопросами были допрошены в основном сотрудники министерства юстиции - сама Марари, глава кибернетического отдела прокуратуры д-р Хаим Висмонский и глава законодательной группы министерства юстиции Габи Фисман. У полицейских, включая юридического советника Элазара Кахану, оставалось очень мало времени для разъяснений и демонстрации статистических данных.





Самую потрясающую цифру привел на слушаниях адвокат Кахане, юридический советник полиции. "За эти годы было более 1 000 попыток заразить телефоны", - впервые официально подтвердил адвокат Кахане. Другими словами, с момента введения в эксплуатацию Pegasus в 2016 году до публикации расследования "Калькалист" в январе 2022 года, в среднем предпринималось более 160 попыток в год заразить киберпрограммой мобильные девайсы граждан и подозреваемых.



Неизвестно, сколько случаев полиции удалось, а сколько не удалось, но они определенно удались, как выяснилось на сегодняшний день, в четырех следственных делах: дело о подводных лодках, дело подруги мэра Хадеры, дело Telegrass и дело 4000, в котором были раскрыты 12 имен зараженных целей. Во всех перечисленных случаях из мобильного телефона целей расследования была извлечена личная информация, такая как: сообщения, список приложений, список контактов, заметки и многое другое. Наличие информации об электронном слежении в двух важнейших делах - деле 3000 и деле 4000 демонстрирует, что полиция на протяжении длительного периода времени прослушивала ближайшее окружение главы правительства.



К драматической информации, представленной Кахане, адвокат Марари добавил еще одну важную деталь. Напомним, что в написанном ею отчете Мерари утверждала, что в ходе экспертизы, проведенной ими на полицейских компьютерах, было установлено, что все заражения были произведены с судебного ордера, то есть ордера на прослушку. Однако, как она признала на слушаниях, проведенные действия были не только прослушкой, но и скрытым и незаконным обыском - извлечением личных данных.



Однако в ходе проверки, проведенной комитетом, было выявлено четыре случая, когда шпионские программы были активированы при отсутствии какого-либо ордера, или, как принято говорить на вводящем в заблуждение языке юристов, "вне периода действия ордера". Если это кого-то успокоит, Марари заявил на слушаниях, что "во всех четырех случаях они пытались и потерпели неудачу". По словам полиции, это были ошибки, сделанные из лучших побуждений".