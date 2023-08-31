



Полиция арестовала главного криминального авторитета после 4 месяцев розыска

Полиция Израиля заявила в среду, что задержала Самира Бакри, предполагаемого главу преступного клана Бакри, после четырехмесячного розыска, пишет The Times of Israel.



В заявлении полиции говорится, что после сложно» операции полицейский спецназ совершил рейд на комплекс в Басмат-Табун и арестовал Бакри после короткой пешей погони по переулкам города. Когда полицейские вошли на территорию, где он скрывался, Бакри попытался сбежать вместе с другим подозреваемым.



Бакри подозревается в причастности к убийствам, вымогательству и другим насильственным преступлениям. Заместитель Бакри, предположительно житель Нацерета, также был арестован. Имя второго подозреваемого полиция не назвала.



На территории комплекса, где скрывался Бакри, был изъят автомобиль Jeep. Полиция подозревает, что это тот же автомобиль, который использовался во вторник при стрельбе в Абеда аль-Латифа Зайтуна, предполагаемого финансиста конкурирующего преступного клана Абу Латифа.



Неназванный высокопоставленный чиновник северного округа полиции сообщил 12 каналу, что именно очевидное использование автомобиля при убийстве Зайтуна недалеко от развязки Мегидо во вторник позволило наконец выследить Бакри.



“Это нападение и использование джипа привели к их аресту, — сообщил источник о Бакри и втором подозреваемом. - Он сделал на одну ошибку слишком много. Каждую ночь он спал в другом месте; квартиры, чтобы спрятаться в Израиле, в Шхеме, и была информация, что он также говорил о [поездке] в Газу”.



Адвокаты Бакри заявили в своем заявлении, что они еще “не осведомлены о подозрениях против него” и отреагируют, когда у них будет больше информации по этому вопросу, сообщает Ynet.



32-летний Бакри является жителем Нацерета и в последние годы основал крупную преступную организацию, занимающуюся вымогательством, торговлей оружием, наркотиками, азартными играми и наемными убийствами. Его преступная империя приносит оборот в сотни миллионов шекелей в год.



Считается, что продолжающаяся вражда между преступными кланами Бакри и Харири унесла десятки жизней, включая массовое убийство пяти человек на автомойке в Нацерет в июне.



