



Полиции могут разрешить использование камер с распознаванием лиц

Законодательная комиссия Кнессета созовет специальное заседание, чтобы дать предварительное одобрение законопроекту, который позволит разместить камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц в общественных местах по всему Израилю для помощи полиции.



Соавторами законопроекта, который был представлен в феврале, являются министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



Ожидается, что заседание состоится в понедельник, 18 сентября. После предварительного одобрения, законопроект будет передан Кнессету на рассмотрение.



Согласно инициативе, полиции будет разрешено использовать технологию распознавания лиц для предотвращения или раскрытия преступлений, а также поиска лиц, причастных к их планированию или осуществлению неправомерной деятельности. Законопроект продвигается в рамках усилий по борьбе с преступностью в арабском секторе.