



Полицейского оштрафовали за приставания к женщине-водителю





Полицейский, начавший заигрывать с женщиной водителем, ехавшей без стоп-сигнала на своей машине, был понижен в должности и оштрафован на 2000 шекелей - таково недавнее решение дисциплинарного суда полиции Израиля.



Инцидент произошел около трех лет назад. А., офицер полиции в звании старшего сержанта,ехал в сторону мошава Ницани Оз в Шарон. Полицейский заметил на дороге водителя, который ехал без стоп-сигнала. Он остановил ее на обочине и предупредил, что стоп-сигнал на ее машине не работает. Водитель сказала А, что она починит стоп-сигнал. А спросил ее, есть ли тест на автомобиль, и она ответила, что не знает, так как автомобиль ей не принадлежит. Он записал данные об автомобиле, и водитель объяснила ему, что у нее нет денег на проведение теста из-за тяжелого финансового положения.



A. Полицейский предложил водителю поехать с ним в район Вади Ара, чтобы починить стоп-сигнал, но она отказалась, и в ответ он в шутку сказал ей, что она должна заплатить не 250, а 2000 шекелей.



После этого А взял у водителя номер ее телефона, чтобы узнать, благополучно ли она добралась до дома. Позже он отправлял ей сообщения: "Все ли у тебя хорошо в дороге?", "Добрый вечер, можно с тобой поговорить?" и "Как дела?". После этого он позвонил ей и спросил, починила ли она лампочку. Он предложил ей помочь в этом вопросе, но она категорически отказалась и сказала, что сделает это завтра, и спросила, начинает ли он с ней заигрывать. А. ответил: "Я смогу отменить штраф только после того, как увижу, что автомобиль в хорошем состоянии".



Через несколько дней А. снова позвонил водителю и предложил ему приехать к ней на работу, а затем выпить вместе чашку кофе, но она отказалась. Позже он даже предложил поговорить с ней ночью, когда ее дети спят.



"Каково это - жить одной? Расскажи мне, как тебе живется? Не тяжело ли тебе? Почему ваш муж не с вами? Если позволите спросить. Выпить чашку кофе - это не измена. Вы же не придете со мной спать", - писал А водителю.



Поведение А стало предметом рассмотрения Дисциплинарного суда полиции Израиля. Против него было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении, наносящем ущерб имиджу полиции.



Обвинение утверждало в суде, что поведение полицейского должно быть осуждено и что к нему должно быть применено сдерживающее наказание. Дисциплинарный суд приговорил А. к понижению в должности на два месяца, штрафу в размере 2 000 шекелей и строгому выговору.





