



Полицейских допросят о том, были ли начато "дело 3000" без санкции Мандельблита



Судья Тали Хаимович из окружного суда Тель-Авива, рассматривающего “дело 3000” (дело о подводных лодках), разрешила адвокатам защиты допросить следователей полиции.



Полицейским зададут вопрос о том, проводили ли они расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу по делу о подводной лодке без разрешения тогдашнего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Впервые об этом нарушении стало известно после публикации в газет Исраэль Ха Йом.



Расследование адвокатов будет проведено в рамках "мелкого разбирательства" - небольшого судебного процесса, который предшествует обсуждению доказательств по делу и призван решать только вопросы допустимости принятия судом улик.



Прокуратура возражала против того, чтобы на процессе рассматривался вопрос о том, проводилось ли расследование против Нетаниягу по делу о подводных лодках без санкции прокурора. Судья Хаимович постановила, что адвокаты защиты могут расследовать этот вопрос, но окончательное решение будет вынесено только в конце процесса, а не в рамках мелкого разбирательства.

