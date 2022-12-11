



Полицейские генералы призывают Шабтая уйти в отставку

Действующие и бывшие старшие офицеры полиции призывают бывшего комиссара полиции Коби Шабтая уйти в отставку. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом.



По словам чиновников, в том числе генералов в отставке и бывших начальников полиции, недавние атаки будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Коби Шабтая по поводу назначения офицеров на руководящие должности, а также попытка нанести ущерб его статусу и независимости с помощью законодательства, требуют, чтобы он ушел в отставку со своего поста. Это необходимо "для спасения его чести и чести полиции".



В этом контексте назначенный министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил Исраэль Ха Йом, что он не хочет, чтобы комиссар уходил в отставку: "Мы будем сотрудничать, и у нас будут хорошие рабочие отношения", - подчеркнул он.

