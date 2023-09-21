



Полгода с момента похищения израильтянки Елизаветы Цурковой в Ираке

Спустя полгода после похищения израильтянки Елизаветы Цурковой в Ираке два американских сенатора направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили "серьезную обеспокоенность" за ее жизнь и призвали немедленно оказать содействие в ее освобождении.



Оба законодателя-демократа, Боб Менендес и Кори Букер, призвали Белый дом "использовать наши тесные и постоянные отношения с Ираком, чтобы поднять вопрос о похищении Елизаветы и призвать к ее освобождению при любой возможности и на всех уровнях".



Двое представляют штат Нью-Джерси, где расположен Принстонский университет, в котором работала Цуркова. По их словам, Цуркова (36 лет) находится в "уникально уязвимом положении", поскольку является гражданкой Израиля и в то же время имеет российское гражданство.



Израиль ограничен в возможности добиваться ее освобождения, поскольку не имеет дипломатических отношений с Багдадом и поскольку Ирак не признает Израиль, а “Россия ничего не сделала для освобождения Цурковой, которая раньше открыто критиковала российское вторжение на Украину", - пишут Менендес и Букер.



Оба законодателя являются членами сенатского комитета по международным отношениям, и в своем письме они потребовали, чтобы находилась в США по академической визе и в течение многих лет регулярно консультировала сотрудников Конгресса по вопросам Ближнего Востока. Сенаторы полностью отвергли утверждения, возникшие в результате "дезинформации в интернете, пытающихся представить Цуркову в качестве шпионки", назвав эти утверждения "заведомо ложными и опасными".