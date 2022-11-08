



Полет 800 израильтян на климат-саммит привел к выбросу 24 тонн углекислого газ

В социальных сетях опубликован подсчет “углеродного следа” оставленного 800 израильскими участниками климат-саммита в Шарм эш-Шейх.



Поскольку их решили доставить самолетом. он оказался в 15 раз выше, чем если бы их везли автобусами.



Один из пользователей пишет: “Знаете ли вы, что хорошо в 2022 году? В интернете есть всевозможные странные калькуляторы. Скажем, те, которые позволяют выяснить, что перелет 800 человек из Тель-Авива в Шарм в оба конца для обсуждения, которое можно провести в Zoom, обойдется миру более чем в 24 тонны (!!!) углекислого газа, тогда как при использовании автобусов ущерб составит 1,6 тонны. Но главное, что они заботятся о климате”.