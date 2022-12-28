



"Покушение на Путина повлечет за собой зеркальный ответ"

В случае возникновения угрозы физического устранения президента РФ Владимира Путина Россия даст зеркальный ответ. Об этом заявил политолог Андрей Максимов.



«Я думаю, что мы готовы к такого рода действиям. У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально», — заявил политолог, отвечая на вопрос о физическом устранении Путина. Его слова приводит Пятый канал.