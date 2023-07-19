



Покушавшегося на Чубайса обвинили в дискредитации российской армии

В отношекнии полковника Квачкова возбуждено административное дело за дискредитацию армии



Адвокат Алексей Першин подтвердил «Ведомостям», что полиция составила в отношении Владимира Квачкова материал о правонарушении. По его словам, полковник направил в ОВД по Тверскому району телеграмму с просьбой разъяснить ему время и место для ознакомления с материалами дела об административном правонарушении и дачи объяснений.



«Поскольку ему только сегодня пришло уведомление о том, чтобы явиться в ОВД вчера, он этого сделать физически не может. Ждем время и место», – рассказал Першин, защищавший Квачкова по делу о подготовке вооруженного мятежа.



В настоящий момент защитник и Квачков не знают, с чем именно связаны претензии правоохранительных органов.



Старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Минобороны Владимир Квачков был впервые арестован 19 марта 2005 г. Тогда бывшего полковника ГРУ обвинили в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Квачков и другие фигуранты этого дела были оправданы присяжными. За незаконное преследование полковник отсудил у Минфина 450 000 руб. Законность этого решения Верховный суд подтвердил 22 декабря 2010 г.



Но уже на следующий день, 23 декабря, Квачков был вновь арестован по новому, возбужденному в тот же день делу – о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В расследовании участвовала ФСБ, а делу был присвоен гриф «секретно». 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.



Верховный суд снизил ему наказание до восьми лет. «Народное ополчение Минина и Пожарского», которое ранее возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено в России. По версии ФСБ, целью движения был захват власти.



В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова дополнительно еще к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти. Причиной стало видеообращение, которое Квачков записал в мордовской колонии в 2015 г.

В феврале 2019 г. Квачков досрочно вышел на свободу по УДО.