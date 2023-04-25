



Пока США готовят танки Abrams к отправке, украинские бойцы будут учиться

Украинские военные будут проходить учения, пока США подготовят обещанные танки Abrams к отправке на фронт. Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.



Он объяснил, что 31 танк, который США отправят в Германию на обучающий полигон, будет предназначен только для тренировок. Эти боевые машины не попадут на фронт.



По словам спикера Пентагона, для ВСУ готовят танки с украинской спецификацией, они будут использоваться в реальных боях. Пока США готовят Abrams для отправки, украинские танкисты будут проходить обучение.



"Обучение будет проходить в Германии, для его проведения используются разные средства, 31 учебный танк будет предоставлен украинскому персоналу, чтобы они снова могли тренироваться так, будто собираются воевать", - заявил американский генерал.



Напомним, в Пентагоне заверили, что танки Abrams поступят в Украину до конца года. Также в ближайшие недели на полигон Графенвер в Германии начнутся учения украинских бойцов на американских танках Abrams.