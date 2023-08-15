



Пока поселенец боролся за жизнь его врач писал пост о "еврейском Ку Клукс Клане"



Директор отделения нейрохирургии больницы "Шаарей Цедек" опубликовал шокирующий пост - в то время как Йехиэль Индор, получивший тяжелые ранения в результате нападения арабов в Бурка, боролся за свою жизнь.



14-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Нево Маргалит, директор отделения нейрохирургии больницы "Шаарей Цедек", выложил в Facebook пост, в котором высказал свои политические взгляды, в то самое время, когда там находился Индор.



Маргалит пишет: “Представьте себе, что группа грабителей с оружием, инструментами для взлома входит в дом семьи. Семья пытается их выгнать. Тогда грабители убивают их, потому что это "самооборона". Банды Ку Клукс Кланы с совершенно одинаковыми расовыми теориями и с одинаковой кровожадностью", - пишет Маргалит.



Далее он сообщает: "Идеология Смотрича разделяет рожениц по расовому признаку и стирает с карты Хавару. Орит Струк хочет определять, кого лечить, а кого нет. И вишенка на вершине - человек-мысль Альмог. Вместо того, чтобы сжигать кресты, они сжигают дома. Вместо превосходства белых христиан они приносят превосходство евреев. Расовые учения в полном комплекте".



По его словам, "либерально-демократическое еврейское общество выблюет эту публику. Огородит ее забором. Там ее место. Оно было там всегда, пока не появился коррупционер, которому нужны были такие люди, чтобы поддерживать свое правление. Чтобы игнорировать законы и справедливость. Но либеральное пробуждение этого не допустит. Мы не будем их финансировать, мы будем их защищать мы не будем в этом участвовать. Эти времена прошли навсегда. А пока нам остается только сгорать от стыда от ужасного стыда, что между нами и ими есть хоть что-то общее".



Больница "Шаарей Цедек" прокомментировала: "Нет никакой связи между прекрасным и самоотверженным уходом, который каждый пациент получает в "Шаарей Цедек" без всяких посторонних соображений, и частным мнением, написанным в частном блоге врача. Команда отделения нейрохирургии во главе с директором отделения является одним из лидеров в Израиле в своей области и вместе со всеми сотрудниками "Шаарей Цедек" ежедневно спасает жизни людей, и мы гордимся этим. Шаарей Цедек тщательно следит за тем, чтобы за его стенами не поднимались темы, не относящиеся к медицине".