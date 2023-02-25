



Четко и ясно: Байден не даст F-16 Зеленскому – они не нужны… пока

Возможность предоставления Украине F-16 не обсуждает разве что ленивый – от домашней кухни до высоких кабинетов. Не точку, но паузу в этом вопросе поставил президент США. Джо Байден ясно и четко заявил: F-16 Украине не нужны... по крайней мере, пока не нужны.



В частности, в интервью ABC News президент США четко ответил на вопрос, касающийся передачи Украине истребителей F-16. По его словам, предоставление Украине такого вооружения неактуально. Джо Байден отметил, что Владимир Зеленский пока не нуждается в американских истребителей F-16.



“Сейчас ему не нужны F-16. Пока я исключаю это”, – сказал президент США.



Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский тоже прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что три европейские страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов.



“Моя встреча с премьером Британии дает ответ, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Великобританией. Сегодня у меня была встреча с премьером Польши Моравецким – мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть разговоры, переговоры”, – заметил президент Украины.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил немного ускорить решение союзников в Европе. Он призвал их передать Украине истребители советского образца. Взамен пообещал передать им британские самолеты. Таким образом, Украина может получить МиГ-29 и Су-24. Существенное преимущество в этом случае состоит в том, что украинским военным не нужно проходить обучение на этих самолетах.



Вместе с тем Байден пообещал, что Соединенные Штаты "отреагируют" в случае поставки летального оружия Китаем России. При этом сам американский лидер не ожидает, что Пекин решится на такой шаг, хотя и может рассматривать такую возможность и подчеркнул, что если Китай все-таки отправит оружие России, США отреагируют жесткими санкциями.



"Это был бы тот же рубеж, который бы пересекли все остальные. Другими словами, мы наложили суровые санкции на всех, кто это сделал", – сказал Байден.



Президент США в деталях описал разговор, который провел с лидером Китая Си Цзиньпином прошлым летом, где он предупредил его об экономических последствиях помощи России.