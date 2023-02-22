



Пока не достигли бездны: 300 подводников возражают против судебной реформы

Сотни подводников, подписавших письмо, некоторые из которых до сих пор служат в запасе, присоединились к группам летчиков , танкистов , спецназовцев и моряков, которые написали аналогичные письма в последние недели.



В открытом письме, которое должно было быть опубликовано в среду утром в газете Yedioth Ahronoth, около 300 подводников призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно остановить судебную реформу, обвинив его в разжигании вражды и разногласий в израильском обществе.



“Полные страха, мы наблюдаем за сменой режима и разделением, которое оно уже вызывает в стране разногласия”, — написали они.



“Мы, подводники, обеспокоены будущим флота, который мы помогли создать и превратить в силу. Это подразделение требует абсолютной сплоченности среди бойцов и полной веры в политический эшелон, который его направляет. Раскол и ненависть усугубятся, если смена режима, которую вы возглавляете, будет завершена. Они сокрушат лучшие части нации и вооруженных сил и могут достичь морских глубин и нанести ущерб критической силе подводного флота”, – заявили военные моряки. ”Остановите это стремительное падение, прежде чем мы достигнем бездны”. Безопасность Израиля нам дорога. Уберите руки от израильской демократии. Нанесенный ущерб будет разрушительным и необратимым”.