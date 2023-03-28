



Пока есть угроза революции: Резервисты 8200 отказываются возвращаться на службу

Несмотря на то, что Нетаниягу официально отложил принятие законопроектов о судебной реформе, и уже назначены официальные переговоры между коалицией и оппозицией, резервисты из разведывательного подразделения 8200 заявили, что они по-прежнему не вернутся в запас.



“Мы за диалог, но наш протест не прекратится, пока не будет устранена “угроза” революции режима”, – заявили резервисты. “Мы не вернемся к добровольческой службе в резерве, пока правительство не перестанет наносить ущерб безопасности государства”.