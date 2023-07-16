



Пойдем на выручку Бате: Российские десантники готовы к походу на Кремль

7-я дивизия ВДВ готова сняться с позиций, чтобы поддержать своего командующего. Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России выступили в защиту своего командующего. Их аудиообращение опубликовала “Московская прачечная”.



Согласно заявлению, десантники обратились к Минобороны РФ, защищая генерал-полковника Михаила Теплинского. Поводом для этого стало увольнение с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селиверстова и отстранение от командования 7 десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Александра Корнева.



“Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Даже вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте фатальных ошибок”, – говорится в аудиообращении.



Это уже не первый скандал с отстранением российских генералов за последние дни. Так, 12 июля бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение командующего армией генерал-майора Ивана Попова, который на днях был отстранен от своей должности.



“Возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя всех погибших наших друзей обозначил все проблемные вопросы, которые существуют на сегодняшний день в армии”, – пояснил он причины своей отставки.

