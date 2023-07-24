



Поиски компромисса: Герцог ничего не добился



В последние часы перед началом голосований по вопросу об отмене основания разумности в ходе контактов между противостоящими политическими силами по-прежнему не зафиксировано никакого прорыва. Камнем преткновения является длительность периода моратория на остальные законы правовой реформы. Ожидается, что голосование начнется сегодня (в понедельник, 24 июля) в 14:00.



В течение ночи продолжались попытки президента Герцога стать посредником между коалицией и оппозицией. Он представил компромиссное предложение, смягчающее закон об основании разумности и откладывающее продолжение действия законодательства. Пытаясь стать посредником между сторонами, президент встретился вчера вечером с премьер-министром Нетаниягу в больнице Тель Ха-Шомер, куда тот был госпитализирован после имплантации кардиостимулятора. Затем он продолжил встречи с главой оппозиции Яиром Лапидом и с председателем Махане Мамлахти Бени Ганцем.



По итогам встреч стало ясно: разрыв между партиями по-прежнему велик. Правда, есть оптимизм в отношении компромисса по закону об основании разумности - но есть тупик в вопросе замораживания остальных законодательных актов. Лапид требует длительного замораживания - на 15 месяцев, Ганц настаивает на замораживании до конца срока, опасаясь, что коалиция поспешит с принятием закона, а Нетаниягу готов на замораживание на срок пять месяцев.