



Похороны террориста из Хавара: столкновения в Шхеме, его тело уронили на землю

В Шхеме произошли столкновения между участниками марша и силами безопасности Палестинской автономии во время похорон террориста Абдель Фатах Харуша. Палестинские фракции выступили с резкими нападками и назвали это событие "национальной и моральной низостью"



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اللّٰه يلعَن الإحتلال مَرة .. والسُلطة ألف مَرة

قمع .. وضرب عنيف على جنازة الشهيد

منفذ عملية #حوارة في نابلس من قبل أجهزة السلطة اليهودية 💔#جنين pic.twitter.com/EIDH21SBXU — رَجَآءْ رِيِآضْ حَسُوْنةَ 🇵🇸🕊️ (@rajaa_Hasoona) March 8, 2023

#شاهد | قوات أمن السلطة تلقي قنبلة صوت قرب جثمان منفذ عملية حوارة الشهيد القسامي عبدالفتاح خروشة في نابلس pic.twitter.com/GXpv16yrVC — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) March 8, 2023

Сегодня утром (в среду) в Наблусе произошли столкновения между палестинскими гражданами и силами безопасности Палестинской автономии во время похорон террориста Абдель Фатах Харуша, который совершил теракт в Хавара и был ликвидирован вчера вечером силами безопасности в ходе спецоперации в Дженине и лагере беженцев Аскар.Палестинские СМИ сообщили, что "силы безопасности подавили похоронный марш и обстреляли марширующих слезоточивым газом и гранатами, что даже привело к падению тела." Различные палестинские фракции резко обрушились на силы безопасности ПА, назвав произошедшее "национальным и моральным падением".Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что "ПА, которая не в состоянии защитить наш народ от агрессии поселенцев, напала на тела тех, кто ответил на израильскую агрессию в Шхеме во имя палестинского народа".