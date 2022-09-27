



Похороны Синдзо Абэ: японцы вышли на митинги

Спустя почти три месяца после убийства самого влиятельного премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоялись его похороны, которые спровоцировали протесты в стране.



Тысячи людей вышли на улицы митинговать против государственных похорон убитого лидера, пишет The New York Times.



"Тысячи протестующих вышли на улицы или подписали петиции против государственных похорон, жалуясь на то, что церемония является пустой тратой государственных денег и была в одностороннем порядке навязана стране (нынешним премьер-министром Фумио) Кисидой и его кабинетом", - пишет издание.



Согласно информации, многие японцы критиковали политику Абэ при жизни и продолжают это делать, выступая против попытки почтить его память после смерти.