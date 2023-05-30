



Похороны раввина Гершона Эдельштейна - в 15:30, ожидаются пробки в Гуш-Дане

Похороны лидера литовского направления в иудаизме раввина Гершона Эдельштейна назначены на 15:30.



Депутат Кнессета Моше Гафни некоторое время назад завершил подготовительную встречу с командованием полиции, на которой было решено, что похоронная процессия отправится в 15:30 из зала ешивы Понивеж в Бней-Браке через улицы Рабби Акива и Хазон Иш в городе.



В офисе Гафни сообщили, что Гиват Ешива будет закрыта для общественности, а общественный транспорт и Израильская железная дорога увеличат объем перевозок с 12 часов по всей стране.



Похороны выйдут из зала ешивы Поневеж в 15:30, и их маршрут пройдет через улицы Рабби Акива, Соколов и Хазон Иш по пути в Бейт Хаим Понивеж.



В Маген Давид Адом идет активная подготовка, команды "Маген Давид Адом" готовятся обеспечить медицинскую безопасность похоронной процессии, которая пройдет во второй половине дня в Бней-Браке в присутствии сотен тысяч участников. Силы "Маген Давид Адом" в сотрудничестве с добровольцами-спасателями, работающими под эгидой MADA, будут развернуты в этом районе в усиленном составе, чтобы обеспечить немедленную медицинскую помощь любому пострадавшему, который в ней нуждается.



Ожидается, что похоронная процессия пройдет по всему Бней-Браку, будут перекрыты главные дороги и многие улицы. Для того, чтобы силы MADA в городе могли продолжать работу по спасению жизней даже во время похорон, MADA готовится с увеличенными силами в координации с полицией Израиля задействовать широкий спектр медицинской помощи.