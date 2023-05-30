



Похороны раввина Эдельштейна: процессия двинулась на кладбище

Похоронная процессия отправилась в сторону кладбища из зала ешивы Понивеж в Бней-Браке, где попрощались в раввином Гершоном Эдельштейном.



Около 100 тысяч человек пришли отправить его в последний путь.



Процессия проходит через улицы Рабби Акива и Хазон Иш в городе.



По прогнозу полиции, из-за похорон в Гуш-Дане ожидаются пробки до ночи.



לקראת ההלוויה חסומים בשני הכיוונים: כביש גהה ממורשה עד מחלף השבעה.

כביש מספר 471 ממחלף שעריה עד כביש גהה.

כביש 461 מצומת תל השומר עד גהה.

דרך אלוף שדה מגהה עד דרך השלום בתל אביב.

דרך אם המושבות מששת הימים עד גהה.

ציר ז'בוטינסקי (מבן גוריון ברמת גן ועד מחלף גהה) @GLZRadio pic.twitter.com/caPjZFMnUC — בני כבודי (@benikvodi) May 30, 2023