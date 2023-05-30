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Похороны раввина Эдельштейна: процессия двинулась на кладбище
30.05.2023 18:54 Алина Груднева

Похороны раввина Эдельштейна: процессия двинулась на кладбище

Похоронная процессия отправилась в сторону кладбища из зала ешивы Понивеж в Бней-Браке, где попрощались в раввином Гершоном Эдельштейном.

Около 100 тысяч человек пришли отправить его в последний путь.

Процессия проходит через улицы Рабби Акива и Хазон Иш в городе.

По прогнозу полиции, из-за похорон в Гуш-Дане ожидаются пробки до ночи.
 

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