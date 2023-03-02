



Погром в Хавара: Бен-Гвир требует от Галанта разъяснений о задержаниях

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение министра обороны Йоава Галанта выдать ордер на административный арест двоим задержанным по подозрению в участии в беспорядках в Хавара вопреки решению суда.



По словам министра, он хочет получить разъяснения.



"Именно в те дни, когда поселенцы в Иудее и Самарии страдают от террора, министр обороны решает выдать два ордера на административный арест двух евреев, один из которых является несовершеннолетним, и избирает "инклюзивную" политику в отношении террористических элементов", - возмутился он.



По словам Бен-Гвира, люди, отдавшие такой приказ, решили обойти решение суда, который распорядился освободить всех задержанных в виду отсутствия доказательной базы.



"Я свяжусь с Галантом и премьер-министром и потребую разъяснений по поводу этого антидемократического решения", — подчеркнул Бен-Гвир.

