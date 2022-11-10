



Пограничный переход Алленби начал работать 24/7 в экспериментальном режиме

Пограничный контрольно-пропускной пункт на мосту Алленби между Израилем и Иорданией открыт для пассажирских перевозок 24 часа в сутки в рамках пилотной программы, согласно договоренности израильского правительства и президента США Джо Байдена. Экспериментальный проект стартовал в воскресенье утром и продлится до вечера пятницы.



В среду рано утром посол США в Израиле Том Найдс посетил Алленби, чтобы увидеть, как работает КПП в круглосуточном режиме. Он пообщался с сотрудниками Управления аэропортов Израиля, обслуживающими пограничный переход.



“Я рад видеть, как этот переход открыт 24 часа в сутки”, – сказал Найдс. “Я хочу поблагодарить генерального директора Управления аэропортов за то, что это стало реализовано. Возможность для путешественников пересекать границу, когда им это необходимо, удобна как для израильтян, так и для палестинцев. Торговля и свобода передвижения являются ключами к миру. Мы надеемся, что этот пилотный проект – только начало. Мы с нетерпением ждем совместной работы с израильскими властями на следующем этапе”.



“Я благодарю королевства Иордания и Марокко и посла США за их помощь в этом вопросе”, — сказала министр транспорта Мейрав Михаэли. ”Я поддерживаю каждый шаг, который может способствовать свободе передвижения и более безопасному и процветающему будущему в нашем регионе”.