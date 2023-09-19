



Поездка началась "не с той ноги": протесты против Нетаниягу в США усиливаются

Поездка премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в заседаниях Генассамблеи ООН, началась "не с той ноги", и ситуация только усугубляется.



По данным "Едиот Ахронот", объяснение канцелярии относительно его слов перед вылетом, которые вызвали скандал, что "демонстранты объединились с ООП и Ираном", не утихомирили ситуацию.



Это лишь еще больше разозлило активистов. Один из организаторов протеста в Сан-Франциско пояснил, что число пришедших на демонстрации после пояснений канцелярии главы израильского правительство утроилось.



"Мы будем тысячами приходить протестовать по всему городу. Он будет встречать нас на каждом углу", - пригрозили демонстранты.



Напомним, в канцелярии пояснили, что глава правительства имел в виду то, что протестующие выйдут на акцию в США в то время, когда демонстрации будут проводить сторонники ООП и BDS, а это является странным.