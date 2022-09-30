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Поджоги военкоматов в России будут расценивать как теракты
30.09.2022 20:37 Ольга Белозерова

Поджоги военкоматов в России будут расценивать как теракты

В России поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и будут наказываться лишением свободы до 15 лет.

Такое заявление сделали в российском Генштабе, сообщает РБК.

"Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заявил замначальника организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский.

 

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