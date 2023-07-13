



Подведены итоги поездки Галанта в Азербайджан

Министр обороны Йоав Галант, отправившийся в Баку с официальным визитом, встретился с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.



По данным оборонного ведомства, стороны обсудили вызовы на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере безопасности.



Кроме того, Галант и Гасанов говорили о сотрудничестве в оборонной и промышленной сферах. Особое внимание было уделено возможности выполнения важных межправительственных соглашений.



Глава израильского оборонного ведомства также встретился с президентом Азербайджана и начальником Государственной пограничной службы страны. Он уделил особое внимание опасным последствиям из-за ядерных амбиций Ирана и террористической агрессии иранского режима.



"Мы обсудили общее стремление к укреплению отношений между странами во многих сферах и в сфере безопасности в частности. Вместе мы продолжим укреплять сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности стран и региональной стабильности", - подвел итоги Галант.