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йоав галант в баку | Фото: twitter.com/yoavgallant
13.07.2023 19:37 Алина Груднева

Подведены итоги поездки Галанта в Азербайджан

Министр обороны Йоав Галант, отправившийся в Баку с официальным визитом, встретился с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

По данным оборонного ведомства, стороны обсудили вызовы на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, Галант и Гасанов говорили о сотрудничестве в оборонной и промышленной сферах. Особое внимание было уделено возможности выполнения важных межправительственных соглашений.

Глава израильского оборонного ведомства также встретился с президентом Азербайджана и начальником Государственной пограничной службы страны. Он уделил особое внимание опасным последствиям из-за ядерных амбиций Ирана и террористической агрессии иранского режима.

"Мы обсудили общее стремление к укреплению отношений между странами во многих сферах и в сфере безопасности в частности. Вместе мы продолжим укреплять сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности стран и региональной стабильности", - подвел итоги Галант.

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