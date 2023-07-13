Подведены итоги поездки Галанта в Азербайджан
Министр обороны Йоав Галант, отправившийся в Баку с официальным визитом, встретился с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
По данным оборонного ведомства, стороны обсудили вызовы на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере безопасности.
Кроме того, Галант и Гасанов говорили о сотрудничестве в оборонной и промышленной сферах. Особое внимание было уделено возможности выполнения важных межправительственных соглашений.
Глава израильского оборонного ведомства также встретился с президентом Азербайджана и начальником Государственной пограничной службы страны. Он уделил особое внимание опасным последствиям из-за ядерных амбиций Ирана и террористической агрессии иранского режима.
"Мы обсудили общее стремление к укреплению отношений между странами во многих сферах и в сфере безопасности в частности. Вместе мы продолжим укреплять сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности стран и региональной стабильности", - подвел итоги Галант.
חותם יום מוצלח לאחר מספר פגישות חשובות בבאקו, בירת אזרבייג׳ן.— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) July 13, 2023
בפגישותיי עם הנשיא, שר ההגנה ושר הגבולות, שוחחנו על הרצון המשותף להידוק היחסים בין המדינות בשלל תחומים ובתחום הביטחוני בפרט.
יחד, נמשיך לחזק את שיתופי הפעולה והקשר החם, למען ביטחון המדינות והיציבות האזורית🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/wEY3KibCOa