



Подтверждено: Израиль построит забор безопасности на границе с Иорданией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил 3 сентября, что Израиль намерен построить забор безопасности вдоль иорданской границы. Нетаниягу сделал это заявление в Twitter, отметив, что Израиль возвел забор вдоль южной границы с Египтом и тем самым предотвратил проникновение в страну более миллиона африканцев.



“Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и позаботимся о том, чтобы оттуда не было проникновений”, – написал премьер-министр. “Мы защитим наши границы – мы защитим нашу страну!”



В мае 2018 года правительство Израиля объявило о завершении строительства 34-километрового пограничного забора между югом Израиля и Иорданией. Текущий проект расширит этот барьер на север.



Израилю потребовалось три года, чтобы построить 245-километровый забор вдоль египетской границы, ориентировочная стоимость которого составила 1,6 миллиарда шекелей. Проект включал установку сетевых радаров и камер, которые отправляют оповещения подразделениям ЦАХАЛа о подозрительных перемещениях вдоль границы.



Израильско-египетский барьер почти полностью остановил массовое проникновение мигрантов из Африки в страну, а также послужил дополнительной мерой безопасности, предотвращающей проникновение террористов.