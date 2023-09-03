Подтверждено: Израиль построит забор безопасности на границе с Иорданией
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил 3 сентября, что Израиль намерен построить забор безопасности вдоль иорданской границы. Нетаниягу сделал это заявление в Twitter, отметив, что Израиль возвел забор вдоль южной границы с Египтом и тем самым предотвратил проникновение в страну более миллиона африканцев.
“Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и позаботимся о том, чтобы оттуда не было проникновений”, – написал премьер-министр. “Мы защитим наши границы – мы защитим нашу страну!”
В мае 2018 года правительство Израиля объявило о завершении строительства 34-километрового пограничного забора между югом Израиля и Иорданией. Текущий проект расширит этот барьер на север.
Израилю потребовалось три года, чтобы построить 245-километровый забор вдоль египетской границы, ориентировочная стоимость которого составила 1,6 миллиарда шекелей. Проект включал установку сетевых радаров и камер, которые отправляют оповещения подразделениям ЦАХАЛа о подозрительных перемещениях вдоль границы.
Израильско-египетский барьер почти полностью остановил массовое проникновение мигрантов из Африки в страну, а также послужил дополнительной мерой безопасности, предотвращающей проникновение террористов.
הקמנו גדר בגבולנו הדרומי (מצרים) ובלמנו את ההסתננות משם לישראל. עצרנו בכך למעלה ממיליון מסתננים מאפריקה, מה שהיה הורס את המדינה שלנו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 3, 2023
עכשיו נקים גדר בגבולנו המזרחי (ירדן) ונבטיח שלא תהיה הסתננות גם משם.
נשמור על הגבולות שלנו - נשמור על המדינה שלנו! pic.twitter.com/LmHdYWgXVk