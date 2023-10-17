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Подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле
17.10.2023 21:05 Раиса Вовк

Подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле

Первая леди Елена Зеленская в разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог сообщила, что на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства выражают поддержку народу Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе", - сказала Зеленская.

Она отметила, что идентификация тел продолжается, данные меняются каждый день. Известно о раненом мальчике, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь. Также эвакуированы 436 украинских граждан. 

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